Fransa’da yangın: 3'ü Türk 5 ölü

Fransa'nın doğusundaki Mulhouse kentinde Pazartesi sabaha karşı bir sosyal konutta çıkan yangında 5 kişi hayatını kaybetti. Bunlardan üçünün Türk kökenli olduğu öğrenildi. Fransız haber ajansı Afp olayda 8 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Yangının dört katlı binanın yangın boşluğunda çıktığı ve yoğun dumanın ölümlere sebep olduğu tahmin ediliyor. Hızla büyüyen yangına yaklaşık 50 itfaiye erinin müdahale ettiği aktarıldı. Yaralanan 8 kişiden 3'ünün durumunun ağır olduğu ifade ediliyor.

Yetkililer ölenlerin duman nedeniyle yaşamını yitirdiğini bildirdi. Fransız itfaiyesi ise 20 kişinin apartman pencerelerinden kurtarıldığını duyurdu. Belediye Başkanı Jean Rottner Afp‘ye yaptığı açıklamada "Korkunç bir olay, tüm şehir bu trajediyle sarsıldı" dedi. Rottner söz konusu sosyal konutun çok iyi durumda bir bina olduğunu da belirtti ve binanın sosyal açıdan sorunlu olmayan, sakin bir semtte bulunduğunu da vurguladı.

Yangının bir kundaklama sonucu mu, başka bir neden mi çıktığı henüz aydınlığa kavuşturulamadı.

Olay üzerine Fransa İçişleri Bakanlığı'nın Twitter hesabı üzerinden yapılan paylaşımda İçişleri Bakanı Gerard Collomb'un yazılı açıklamasına yer verildi. Açıklamada, "Gerard Collomb, kurbanların ailelerine ve yakınlarına tüm desteğini uzatıyor ve içtenlikte başsağlığı diliyor. Bakan ayrıca her iki felakette de yaralananlara geçmiş olsun dileklerini iletiyor" ifadeleri yer aldı.

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dpa/afp/DW, ÇA/BÖ