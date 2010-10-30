-FRANSA'DA YAKIT SIKINTISI BİTİYOR PARİS (A.A)- 30.10.2010 - Fransa'da hükümetin emeklilik reformunu protesto eden petrol rafinelerindeki işçilerin grevlerini sona erdirmelerin ardından, son iki haftadır ülke genelinde etkili olan yakıt sıkıntısı giderek azalmaya başladı Fransa Ulusal Petrol Sanayisi Sendikası yönetimi, hafta başından sonra, benzin istasyonlarındaki yakıt ikmalinin tamamen normale döneceğini açıkladı. Parlamentoda kabul edilen yasa, emeklilik yaşının 60'dan 62'ye çıkartılmasını ve tam emekli maaşı alma hakkının kazanılmasının 65'dan 67'ye yükseltilmesini öngörüyor Fransa'da emeklilik reformunu protesto eden işçilerin düzenlediği grevlerin, ekonomiye olan faturasının, 1.6 ile 3.2 milyar avro arasında olduğunu tahmin ediliyor.