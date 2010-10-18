-FRANSA'DA ÜÇLÜ ZİRVE PARİS (A.A) - 18.10.2010 - Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Rusya Devlet Başkanı Dimitriy Medvedev, Fransa'nın kuzeydoğusundaki Deauville sahil kentinde bugün bir araya gelecek. Liderler, 2 günlük zirvede AB ve Rusya arasındaki işbirliği, güvenlik ve enerji konularını masaya yatıracak. Lizbon'da gelecek ay düzenlenecek olan NATO zirvesi ve ittifak ile Rusya'nın ilişkileri de ele alınacak konular arasında ye alıyor. Fransa, zirveye davet edilmedikleri için rahatsızlıklarını dile getiren bazı AB ülkelerine, iki günlük zirvede AB ve Rusya arasındaki ilişkiler konusunda kararlar alınmayacağı teminatında bulunmuş, zirve sonuçlarını birlik üyeleriyle daha sonra paylaşacağını bildirmişti.