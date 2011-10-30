Fransa'da Türk protestoculara PKK saldırısı!

T24

Fransa'nın başkenti Paris'te Türkiye'deki terörü kınamak için gösteri yapmak isteyen Türk kökenlilere, bölücü terör örgütü yandaşları taş ve sopalara saldırdı.Bastille meydanında yerel saatle 15.00'te başlayacak gösteri öncesinde, PKK yandaşları, ellerinde Türk bayraklarıyla meydanda toplanmaya çalışanlara taş ve sopalarla saldırdı.Fransız polisi, göstericileri korumak için bölgeyi kordon altına alırken, PKK yandaşlarına da göz yaşartıcı bomba attı.Polisin bölgeyi trafiğe kapattığı, PKK yandaşlarını zor kullanarak dağıttığı gözlendi.