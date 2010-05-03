Fransa'da Türk Kültür Festivali

T24-



''Kültür Köprüsünde Buluşalım'' temasıyla ''FestiCulture'' adı altında düzenlenecek festivalde Türkiye'nin kültürel zenginlikleri tanıtılacak.



Türk Kültür Merkezleri Federasyonu ve Lyon'daki Türk derneklerinin girişimiyle düzenlenecek festivale Türkiye'den çok sayıda sanatçı katılacak.



Bursa Mehter Takımı, Semazen Ekibi, yağlı güreş pehlivanları gösterisi ve Hacivat-Karagöz oyunları, üç günlük festivale damgasını vuracak. Profesyonel Türk aşçıların hazırlayacağı birbirinden lezzetli yemeklerle Türk mutfağı da tanıtılacak



Ebru sanatı, oltu taşı, çini sanatı, hat sanatı ve cam sanatı konusunda Türkiye'den gelen uzmanların katılımıyla arzu edenlere atölyelerde ders verilecek.

AA