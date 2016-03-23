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Dünya

Fransa'da Toulouse-Blagnac Havaalanı'nda güvenlik gerekçesiyle tahliye

Havaalanında neden güvenlik alarmı verildiğine dair resmi bir açıklama henüz yapılmadı

23 Mart 2016 11:14

Fransa'daki Toulouse-Blagnac Havaalanı güvenlik gerekçesi ile tahliye ediliyor. Uçaklarına binmiş yolcuların dahi indirildiği belirtildi.

Fransa'daki Toulouse-Blagnac Havaalanı güvenlik gerekçesi ile tahliye ediliyor. Uçaklarına binmiş yolcuların dahi indirildiği belirtildi. Havaalanında neden güvenlik alarmı verildiğine dair ise resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Ancak güvenlik alarmı verilmesinin nedeninin havaalanında bulunan şüpheli bir bagaj olduğu belirtiliyor. ​Öte yandan Airlive'da yer alan habere göre, havaalanı şüpheli bir bagaj nedeniyle değil, güvenlik ihlali nedeniyle boşaltıldı. Polisin havaalanına geldiği ve güvenlik prosedürünü uyguladığı aktarıldı.

 


 

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