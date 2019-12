-FRANSA'DA TJK KOŞUSU İSTANBUL (A.A) - 31.07.2011 - Fransa'da düzenlenen Türkiye Jokey Kulübü (TJK) koşusunu, jokey Philippe Sogorb, ''Dabirsim'' adlı atla kazandı. TJK'dan yapılan açıklamaya göre, 2008 yılından beri TJK adına düzenlenen ''Prix de Cabourg-Jockey Club De Turquie'' koşusunu bu yıl, jokey Philippe Sogorb ile start alan Simon Springer'in ''Dabirsim'' isimli tayı 1 boy farkla kazandı. Deauville Hipodromu'nda, koşulan 2 yaşlı taylara mahsus 1200 metre mesafeli Grup 3 çim pist koşuda 7 safkan start aldı. Toplam 80 bin avro ödüllü koşuda, ''Dabirsim'', sahibine 40 bin avro kazandırdı. Koşu sonrasında yapılan törende, at sahibi Simon Springer'e kupasını Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi Eker, antrenör C. Ferland ile jokey Philippe Sogorb'a plaketlerini TJK Başkanı Ömer Faruk Girgin verdi. Törene, Uluslararası Atyarışı Otoriteleri Federasyonu (IFHA) Başkanı Louis Romanet, eski TJK başkanları Yasin Kadri Ekinci ile Behçet Homurlu, TJK üyesi Selman Taşbek, at sahibi Mustafa Kura ile TJK Yurtiçi ve Yurtdışı Kurumsal İletişim Müdürü Okan Özeren katıldı.