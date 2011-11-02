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Dünya

Fransa'da terör örgütü PKK yandaşı 24 kişi gözaltına alındı PARİS (A.A)

02 Kasım 2011 14:05

-Fransa'da terör örgütü PKK yandaşı 24 kişi gözaltına alındı PARİS (A.A) - 02.11.2011 - Fransız polisi, Paris'te dün gece 24 bölücü terör örgütü yandaşını gözaltına aldı. Bölücü terör örgütü yandaşlarının Paris'te dün akşam bir Türk kahvehanesine yaptığı baskın ve burada çıkan arbedenin ardından olay yerine gelen polis, sokağın girişi ve çıkışlarını kapatarak önce kimlik kontrolü yaptı, daha sonra 24 PKK yandaşını gözaltına aldı. Bu arada, Pazar günü Paris'te Türk derneklerinin terörü kınamak için yaptıkları gösteri öncesi terör örgütü PKK yandaşlarının düzenlediği saldırıda yaralanan Türk vatandaşlarının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. AA muhabirinin Büyükelçilik kaynaklarından aldığı bilgiye göre, yaralanan vatandaşların tamamı ayakta tedavilerinin ardından hastaneden taburcu edildi. Türkiye'nin Paris Büyükelçiliğinin yazılı açıklamasında, ''Vatandaşlarımızın, bu hassas dönemde tahriklere kapılmamalarını, tepkilerini kendilerine yakışır şekilde, yasalara ve demokratik kurallara uygun olarak ortaya koymalarını rica ediyoruz'' ifadesi kullanıldı. ''PKK terörizmini kınamak için Paris Valiliğinden alınan yasal izin çerçevesinde barışçıl bir gösteri yapan vatandaşlarımıza terör örgütü PKK militanlarınca yapılan vahşi saldırı sonucu, bazı vatandaşlarımızın yaralanması derin üzüntüyle karşılanmıştır'' denilen açıklamada, şu görüşlere yer verildi: ''Yasal bir gösterinin güvenliğini sağlamaktan sorumlu olan Fransız polisinin gerekli önlemleri almakta yetersiz kaldığı görülmüştür. Tepkimiz, Fransa İçişleri ve Dışişleri Bakanlıkları ile Paris Emniyet Müdürlüğüne derhal bildirilmiş; bu vahşi saldırının faillerinin bulunması, yargılanması ve cezalandırılmasının yanı sıra Fransa'daki vatandaşlarımıza yönelik olduğu kadar, Fransa'nın kamu düzenine karşı da bir tehdit oluşturduğu açıkça görülen PKK ve bağlı kuruluşlarının faaliyetlerinin bir an önce durdurulması istenmiştir. Bu konudaki gelişmeler, Büyükelçiliğimiz tarafından titizlikle takip edilecek, terör örgütünün Fransa'da maalesef sahip olduğu hareket serbestisinin engellenmesi için girişimlerimiz sürdürülecektir.''

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