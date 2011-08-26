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Fransa'da tatil yapıyor

Paris’te yaşayan işadamı Cem Uzan, sevgilisi Derin Mermerci’yle Fransa’nın güney sahili Côte d’Azur’da tatil yapıyor.

26 Ağustos 2011 03:00


 
T24 -Paris’te yaşayan işadamı Cem Uzan, sevgilisi Derin Mermerci’yle Fransa’nın güney sahili Côte d’Azur’da tatil yapıyor.


Hürriyet'in haberine göre,  Cem Uzan ve sevgilisi Derin Mermerci, önceki gün Fransa’nın dünyaca ünlü turizm beldesi St. Tropez’in merkezine beş kilometre mesafedeki Pampelonne’da bulunan “ünlülerin lokantası” Club 55’te arkadaşlarıyla öğle yemeği yerken görüntülendi.


Uzan, soruları “Hiçbir şey konuşmama kararı almıştım ve bu kararımı uyguluyorum” diyerek yanıtsız bıraktı. Her şeyin gayet iyi gittiğini, kendisinin de iyi olduğunu söyleyen Uzan, bronz teniyle dikkat çekti. Arkadaşlarıyla İngilizce sohbet eden Uzan, yaklaşık iki saatlik yemeğin ardından oradan ayrıldı.


Derin Mermerci de masadaki kadın arkadaşlarıyla sohbet ederken, fotoğraflarının çekilmesi üzerine sadece “Fotoğraf çektiğinizi gördüm” demekle yetindi. Dünya sosyetesinin önemli isimlerinin uğrak yeri olan mekânda Cem Uzan’ın yemek yediği saatlerde ünlü manken Kate Moss da vardı. Moss, eşi ve çocuklarıyla yemekteydi.

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