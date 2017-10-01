T24 LogoT24 Logo
Spor

Fransa'da stadyumda bariyer çöktü: 3'ü ağır en az 18 yaralı

Fransa Ligi'nde oynanan maçın 15. dakikasında gerçekleşen kazada 3'ü ağır en az 18 kişinin yaralandığı bildirildi

01 Ekim 2017 03:00

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde Amiens ile Lille arasındaki karşılaşmada tribün bariyerinin çökmesi sonucu bazı taraftarlar yaralandı.

Amiens, 8. hafta mücadelesinde Licorne Stadı'nda Lille ile karşılaştı. Mücadelenin 15. dakikasında konuk ekipte forma giyen Fode Ballo-Toure'nin attığı gol sonrasında Lille tribünlerinde sevinç gösterisi yapan taraftarların önlerindeki bariyer çöktü.

Bariyerin çökmesiyle bazı taraftarların birkaç metre yükseklikten yere düşerek, bazılarının da ezilerek yaralandığı bildirildi.

Yerel medyanın itfaiye yetkililerine dayandırarak verdiği bilgiye göre kazada 3'ü ağır en az 18 kişi yaralandı.

Lille'nin 1-0 önde götürdüğü maça kaza nedeniyle ara verildi.

ETİKETLER

fransatribün

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24