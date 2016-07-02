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Dünya

Fransa'da 'soykırımları reddetmek ve önemsizleştirmek' suç olarak kabul edildi

Bugüne kadar Yahudi soykırımı inkarına ceza veren yasa bu değişiklik ile 'Ermeni soykırımı' inkarını da ceza kapsamına alacak

02 Temmuz 2016 18:44

Fransız milletvekilleri akşam üzeri 'Ermeni soykırımı' inkarına ve önemsizleştirilmesini de cezayı getiren yasa değişikliği teklifini kabul etti.

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre, Fransa hükümeti tarafından hazırlanan yasa değişikliği teklifi "Eşitlik ve Vatandaşlık" ismi altında "Adalet ve yargı" tarafından tanınmış insanlık suçları, savaş suçları, soykırımları, köle ticareti suçlarının inkarı, önemsizleştirilmesi, küçük görülmesi gibi durumlarda para cezası ve 1 sene hapis cezası ile cezalandırılmasını öngörüyor.

Gazetecilerin sorularına cevap veren Devlet Bakanı Ericka Bereigts bugüne kadar sadece Yahudi soykırımı inkarına ceza veren yasanın bu değişiklik ile tüm insanlık, savaş suçları ve "Ermeni soykırımı" inkarının da ceza kapsamına alacağını söyledi. Bakan Bereigts, Sözde Ermeni soykırım inkarına ceza yasasının Cumhurbaşkanı François Hollande'ın bir seçim vaadi olduğunu da belirtti.

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