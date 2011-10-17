Fransa'da sosyalistlerin cumhurbaşkanı adayı Francois Hollande

T24 -

İyi ve kötü

Diasporaya söz

Hollande, ilk turda arkasında yer alan Martine Aubry ile girdiği ikinci turda resmi olmayan sonuçlara göre önde görünüyordu ki Aubry yarıştan çekildiğini açıkladı.Gelecek seçimlerde Sosyalist Parti'nin adayı olarak Sarkozy'nin koltuğuna oturmasına kesin gözüyle bakılan Hollande, Sarkozy'nin aksine Türkiye'nin AB üyeliğine ilke olara karşı değil ancak 1915 Ermeni tezine desteğiyle biliniyor.Sosyalist Parti delegeleri, gelecek yıl düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki adaylarını belirlemek üzere sandık başına gitti.Geçen hafta yapılan ilk turun ardından Francois Hollande ve Martine Aubry arasında geçen ikinci turda, resmi olmayan sonuçlara göre Hollande'nin oyların yüzde 56,5'ini, Aubry'nin ise yüzde 43,5'ini aldığının duyurulmasından hemen sonra bir çekilme haberi geldi. Aubry'nin pes etmesiyle sosyalistlerin adayı Francois Hollande oldu.Hollande'ın cumhurbaşkanı seçilmesinin Türkiye açısından iki önemli etkisi olacak.Hollande, Sarkozy'nin tersine Türkiye'nin AB üyeliğine ilke olarak karşı değil. Hollande, daha önce yaptığı açıklamalarda, kriterleri yerine getirdiği takdirde Türkiye'nin AB üyeliğini desteklediğini bildirmişti. Türkiye'nin AB üyeliğine karşı çıkan Sarkozy, iktidarı döneminde özellikle doğrudan tam üyeliği ilgilendirdiği gerekçesiyle, AB müzakere fasıllarından beş başlığın açılmasına veto koydu.1915 olayları konusundaysa Hollande'ın Türkiye'yi açıkça rahatsız eden bir tutum içinde olduğu biliniyor. 1915 olaylarının inkarının suç sayılmasını öngören yasa teklifi meclise yine Hollande'ın desteğiyle gelmişti.Bu yasa teklifi mecliste kabul edilmiş, ancak iktidardaki merkez sağın ve özellikle Sarkozy'nin karşı çıkmasıyla senato gündemine alınmamıştı.Fransa'da geçen ay düzenlenen yenileme seçimleri sonucunda senatoda çoğunluk Sosyalist Parti'ye geçti.Hollande, iki hafta önce Ermeni dernekleriyle yaptığı bir toplantıda, senatoda bekleyen yasa tekfinin genel kurula getirilmesi için senatonun yeni sosyalist başkanı Jean-Pierre Bel'e çağrıda bulundu ve bu konuda girişimlerinin süreceği konusunda diasporaya söz verdi.Türkiye'nin AB üyeliği ve 1915 olaylarının, gelecek yıl düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasında, daha önceki seçimlerde olduğu gibi yine yoğun bir şekilde tartışılması bekleniyor.