Fransa'da Sarkozy'nin partisine yolsuzluk baskını

Fransa’da sağ muhalefet partisi Halk Hareketi Birliği (UMP), yolsuzluk haberleriyle gündemde. Eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy’nin 2012’deki seçim kampanyası giderlerinin sahte faturalarla parti bütçesinden ödendiği ortaya çıktı.

UMP Genel Sekreteri Jean-François Cope’nin yardımcısı Jerome Lavrilleux, BFM TV isimli haber kanalında gözyaşlarıyla, Sarkozy’nin kampanyası için yapılan 10 milyon Euro’luk harcamayı sahte faturalarla partinin kasasından ödediklerini itiraf etti. Zaman'dan Emre Demir'in haberine göre, Fransız polisi, UMP Genel Merkezi ve sahte fatura düzenleyen Bygmalion isimli şirkette arama yaptı.

Cumhurbaşkanı seçimlerinde adayların 22 milyon Euro’nun üstünde harcama yapması yasak. Lavrilleux, Sarkozy’nin seçim kampanyasının bu sınırı aşması nedeniyle UMP adına sahte toplantılar düzenleyerek fatura düzenlediklerini açıkladı. Avrupa Parlamentosu seçimlerinde aşırı sağ Milli Cephe partisinin ardından ikinci sırada yer alan UMP’de Genel Sekreter Cope’nin istifası isteniyor. UMP Yönetim Kurulu üyesi Pierre Lellouche, parti yönetiminin imzasını taklit ederek harcama yaptığı yönünde belgeler gösterildiğini belirterek dava açtı.

Öte yandan, dün aynı saatlerde Sarkozy’ye en yakın isimlerden eski İçişleri Bakanı Claude Gueant, Adidas firmasının satışı ile ilgili açılan yolsuzluk davasında gözaltına alındı. Gueant’ın Sarkozy döneminde işadamı Bernard Tapie’ye usulsüz bir şekilde 400 milyon Euro’luk ödeme yapıldığı gerekçesiyle açılan dava kapsamında sorguya çekildi.