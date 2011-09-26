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Dünya

Fransa'da Sarkozy için yeni baş ağrısı PARİS (A.A)

26 Eylül 2011 19:37

-Fransa'da Sarkozy için yeni baş ağrısı PARİS (A.A) - 26.09.2011 - Fransa'da hafta sonu düzenlenen senato yenileme seçimlerinin ardından, iktidardaki merkez sağ parti elinde bulundurduğu çoğunluğu kaybetti. Senato üyelerinin yarı yarıya yenilenmesinin ardından, iktidardaki Halk Hareketi Birliği (UMP) salt çoğunluğu, ana muhalefetteki sol partilere kaptırdı. Seçimler sonucunda 348 üyeli senatoda sol partilerin sandalye sayısı 177'ye çıktı. Sol partiler, bu sonuçla mutlak çoğunluğun üzerinde iki fazla sandalyeye sahip oldu. Siyasi gözlemciler, gelecek yıl düzenlenecek genel seçimler öncesi, bu sonucu, Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy için yeni bir "baş ağrısı ve ciddi bir uyarı olarak'' değerlendiriyor. Senatoda merkez sağ, mutlak çoğunluğu 1958 yılından bu yana elinde bulunduruyor. Yarı başkanlık sisteminin bulunduğu Fransa'da, tasarıların yasalaşması için hem meclis hem senatodan geçme zorunluluğu göz önüne alındığında, sol partilerin genel seçimlere kadar bekleyen tasarıları geciktirme şansları bulunuyor.  Senatonun yeni başkanı, 1 Ekim'de seçilecek. Fransız siyasi sisteminde, senato başkanı, protokolde, cumhurbaşkanın ardından ikinci sırada geliyor ve hastalık veya ölüm anında ülkeyi bir süre senato başkanı yönetiyor.

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