T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Fransa'da Roma sikkesi...

Fransa'nın kuzeyindeki Fismes'te, bir şantiyede tesadüfen 1350 adet Roma sikkesi bulundu

09 Eylül 2008 03:00

Fransa'nın kuzeyindeki Fismes'te bir şantiyede tesadüfen 1350 adet Roma sikkesi bulundu. Kültürel İşler Bölge İdaresi, bronz sikkelerin, Roma İmparatoru Birinci Konstantin döneminden (306-337) kalma olduğunu ve şantiyede teraslama çalışmaları yapan bir işçi tarafından bulunduğunu açıkladı.

Arkeolog Yves Desfosses, bulunan sikkelerin tarihi değerini saptamak için uzun bir çalışma yapılması gerektiğini, çünkü bulunan parçaların çok paslı olduğunu aktardı. Birinci Konstantin, Roma İmparatorluğu’nun başkentini bugünkü İstanbul'a taşımıştı.

Doğu Roma İmparatorluğu'nun kurucusu olarak bilinen Birinci Konstantin, imparatorluk sınırları içinde yaşayan Hıristiyanlara din özgürlüğü tanıması ve tüm imparatorluğun pagan inanç sistemini bu tek tanrılı yeni dine geçirmeye başlamasıyla da tanınır.

İlgili haberler:

Eriyen buzulda 'Neolitik Çağ' sürprizi
Macar nehrinde Osmanlı gemileri!

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Selahattin Demirtaş, Leman dergisinde çizmeye başladı...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24