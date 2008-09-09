Fransa'da Roma sikkesi...

Fransa'nın kuzeyindeki Fismes'te bir şantiyede tesadüfen 1350 adet Roma sikkesi bulundu. Kültürel İşler Bölge İdaresi, bronz sikkelerin, Roma İmparatoru Birinci Konstantin döneminden (306-337) kalma olduğunu ve şantiyede teraslama çalışmaları yapan bir işçi tarafından bulunduğunu açıkladı.



Arkeolog Yves Desfosses, bulunan sikkelerin tarihi değerini saptamak için uzun bir çalışma yapılması gerektiğini, çünkü bulunan parçaların çok paslı olduğunu aktardı. Birinci Konstantin, Roma İmparatorluğu’nun başkentini bugünkü İstanbul'a taşımıştı.

Doğu Roma İmparatorluğu'nun kurucusu olarak bilinen Birinci Konstantin, imparatorluk sınırları içinde yaşayan Hıristiyanlara din özgürlüğü tanıması ve tüm imparatorluğun pagan inanç sistemini bu tek tanrılı yeni dine geçirmeye başlamasıyla da tanınır.



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