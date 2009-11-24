Fransa'da postacılar ve öğretmenler grevde

Fransa'da, posta idaresi çalışanları ve öğretmenler, hükümetin sosyal ve ekonomik politikalarını protesto etmek için bugün greve gittiler.

Posta idaresi çalışanları, hükümetin posta idaresini özelleştirme politikasına, öğretmenler ise okullardaki öğretmen sayısını indirme girişimine karşı çıkıyorlar.

Fransa genelinde orta dereceli okullarda greve giden öğretmenlerin oranının yüzde 40 civarında olduğu bildirildi.

Öğretmenler ve posta idaresi çalışanları, grev dışında ülke genelinde düzenledikleri protesto gösterileriyle hükümeti protesto ettiler.