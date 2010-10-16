-FRANSA'DA PKK'LI TERÖRİSTE HAPİS CEZASI ANKARA (A.A) - 16.10.2010 - Terör örgütü PKK'nın faaliyetlerini yakın takibe alan Fransa'da, bir örgüt mensubuna 2 yıl hapis cezası verildi. Strasbourg'da bulunan Türkiye'nin Avrupa Konseyi nezdindeki Daimi Temsilciliği'ne 22 Ekim 2008 tarihinde molotof kokteyli attığı gerekçesiyle hakkında dava açılan terör örgütü PKK mensubu Çayan Tekiner'in yargılaması sona erdi. Mahkeme, Tekiner'i 2 yıl hapisle cezalandırdı. Terör örgütü mensubu 5 kişi, Bordeaux'da gerçekleştirilen bir molotoflu saldırı dolayısıyla 2007 yılında 4 ila 5 yıl arasında ağır hapis cezalarına çarptırılmıştı. Geçen ay sonunda başkent Paris'in Rue Faurbourg St.Denis bölgesinde gerçekleştirilen bir dizi operasyonda gözaltına alınan V.H. isimli işletme sahibi ise ''yasaklı terör örgütüne finansman desteği sağladığı'' gerekçesiyle tutuklanırken, Fransız Adli Polis Yönetim Merkezi ve Anti Terörist Birimi tarafından ülkede yaşayan Kürt kökenli işyeri sahiplerine mektup gönderilerek, ''Bağış'', ''Aidat'', ''Yardım'' adı altında zorla para isteyen PKK'lıların güvenlik birimlerine bildirilmesi istenmişti. Polis ayrıca, ''Herhangi bir sebeple yasaklı örgüt PKK'ya maddi yardımda bulunduğu belirlenen işyeri sahiplerinin ayrıntılı mali denetim altına alınacakları'' uyarısında da bulunmuştu.