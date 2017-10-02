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Dünya

Fransa'da photoshop yasağı

Düzenleme 1 Ekim'den itibaren yürürlüğe konuldu

02 Ekim 2017 20:28

Fransa Meclisi’nde mayıs ayında kabul edilen ve kamuoyunda ‘photoshop yasağı’ olarak bilinen, ticari amaçlı tüm fotoğraflarda uygulanan rötuşların tüketiciye bir not ile bildirilmesi uygulaması başladı.

Düzenlemeye göre, ticari amaçlı herhangi bir katalog, ilan, gazete veya dergide yer alan fotoğraflarda rötuş amaçlı yapılan her türlü müdahale ve değişiklik, bir uyarı notu ile tüketiciye bildirilecek. Uygulama özellikle moda, reklam ve pazarlama sektörlerini hedef alıyor.

Buna göre, ilanlarda kullanılan insan figürü ve silüetinde yapılacak her türlü değişiklik, tüketiciye bildirilecek. Düzenlemenin insan yüzünü kapsamadığı belirtildi. 

İhlal edenlere para cezası

Uygulamanın, moda dünyasına yönelik daha önce çıkarılan sıfır beden ve anoraksiya karşıtı "manken yasasının" bir devamı olduğu belirtilirken, ihlali durumunda 3 bin 700 eurodan başlayan ve onbinlerce euroya ulaşan cezaların uygulanacağı kaydedildi.

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