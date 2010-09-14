-FRANSA'DA PEÇELİ ÇARŞAF YASAĞI PARİS (A.A) - 14.09.2010 - Fransa'da, yüzü de örten giysinin kamuya açık yerlerde yasaklanmasını öngören yasa tasarısı Senato genel kurulunda kabul edildi. Senato genel kurulunda yapılan oylamada, 246 ''evet'', 1 ''hayır'' oyu çıktı, Tasarı, daha önce 13 Temmuzda Meclis genel kurulunda kabul edilmişti. Danıştay, hükümete yaptığı çağrıda yasağın bütün kamuya açık yerleri kapsamaması uyarısında bulunmuştu. Hukukçular, yasanın Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihadına aykırı olacağı endişesini taşıyor. -YASANIN İÇERİĞİ- Yasa, kamuya açık yerlerde peçeli çarşaf giyenlere 150 avro, bu giysi için baskı yapanlara ise bir yıl hapis ile 30 bin avroya kadar para cezası öngörüyor. Daha önce bu para cezasının 15 bin avro olacağı duyurulmuştu. Eğer baskı yapılan kişi 18 yaşın altındaysa bu ihlalden istenebilecek ceza iki misline çıkabilecek. Sağlık nedenleri yüzünden maske takmak zorunda kalanlar, eskrim gibi sporları yaparken yine yüzüne maske takmak zorunda kalanlar, karnaval, bayram ve maskeli balolarda yüzü de kapatan giysi, yasak dışında tutulacak. Yasa, onaylandıktan sonra hemen yürürlüğe girmeyecek ve altı aylık ''kamuyu bilinçlendirme'' kampanyası düzenlenecek. Fransa'da ırkçılık ve yabancı düşmanlığıyla mücadele dernekleri de bu tasarıya şiddetle karşı çıkmıştı. Fransa'da yaklaşık 2 bin civarında kadının peçeli çarşaf giydiği tahmin ediliyor.