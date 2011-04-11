-FRANSA'DA PEÇE YASAĞI PARİS (A.A) - 11.04.2011 - Fransa'da kamuya açık yerlerde peçe yasağı resmen başladı. Ekim ayında kabul edilen yasa, kamuya açık yerlerde "güvenlik gerekçesiyle" yüzü kapatan giysiyi yasaklıyor. Yasağı ihlal edenlere 150 avro para cezası veya zorunlu vatandaşlık stajı alma şartı uygulanacak. Kadınları bu türden giysiye zorlayanlara ise bir yıl hapis veya 30 bin avroya kadar para cezası verilebilecek. Baskıya maruz kalan kadın 18 yaşından küçükse bu ceza 60 bin avroya kadar çıkabilecek. Fransa'da yaklaşık 2 bin kadının peçe taktığı tahmin ediliyor. Yasa, ülkede sivil toplum örgütleri ve Müslüman derneklerinin tepkisine yol açmıştı. Fransa, uzun tartışmaların ardından, bu yönde bir yasağı uygulayan ilk Avrupa ülkesi oldu. -"UYGULAMA ZOR"- Fransa'da bugün başlayan yasakla ilgili olarak France Inter radyosuna konuşan Polis Komiserleri Sendikası Genel Sekreter Yardımcısı Manuel Roux, yasağın uygulamasının zorluğuna dikkati çekti. "Yasanın uygulanması son derece zor olacak" diyen Roux, polislerin yüzü kapalı bir kadınla karşılaştıklarında onu ikna etmeye çalışacaklarını belirtti. Roux, kadının itiraz etmesi durumunda ise "işlerin karışacağını" ifade ederek, "Zorlama yetkimiz yok. Güç kullanmamızı da istemiyorlar, ancak ikna etmeye çalışacağız" dedi. Fransa'da yüzü de örten giysilerin kamuya açık yerlerde yasaklanmasını öngören yasa tasarısı Mecliste temmuz ayında, Senatoda ise eylül ayında kabul edilmişti. Anayasa Mahkemesi de yasayı ekim ayında onaylamıştı. Yasanın cumhuriyet ilkelerine uygun olduğuna hükmeden mahkeme, bununla birlikte, dini yerlerde ibadetlerini yapanların özgürlüklerinin kısıtlanmaması yolunda çekince koymuştu. Yasanın, ''kamuyu bilinçlendirme'' kampanyasının ardından onaylandıktan altı ay sonra yürürlüğe girmesi kararlaştırılmıştı.