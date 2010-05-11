Fransa'da peçe tartışılıyor

T24- Fransa'da çarşaf ve peçenin kamusal alanda yasaklanması yolunda bugün ilk adım atılıyor.İktidardaki Halk Hareketi Birliği Partisi'nden bir grup milletvekilinin hazırladığı tasarı parlamentoda tartışılıp oylanacak.



Fransız cumhuriyeti değerlerine aykırı olduğu gerekçesiyle burka, çarşaf ve peçenin yasaklanmasını öngören tasarıya ana muhalefetteki Sosyalist Parti de destek veriyor.



Tasarının hukuksal bağlayıcılığı yok. Asıl yasa teklifi ise 19 Mayıs'ta hükümet tarafından açıklanacak.



Basına sızan yasa taslağı, sokak da dahil kamusal alanda burka ve çarşaf giyenlerin 150 Euro para cezasına çarptırılmasını öngörüyor.



Tasarının Temmuz'da oylanması bekleniyor.



Fransa'da 2 bin civarında kadının burka ve çarşaf giydiği tahmin ediliyor.