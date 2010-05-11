T24 LogoT24 Logo
Dünya

Fransa'da peçe tartışılıyor

Fransa'da çarşaf ve peçeyi yasaklamak yolunda ilk adımı atıyor.

11 Mayıs 2010 03:00

T24- Fransa'da çarşaf ve peçenin kamusal alanda yasaklanması yolunda bugün ilk adım atılıyor.İktidardaki Halk Hareketi Birliği Partisi'nden bir grup milletvekilinin hazırladığı tasarı parlamentoda tartışılıp oylanacak.


Fransız cumhuriyeti değerlerine aykırı olduğu gerekçesiyle burka, çarşaf ve peçenin yasaklanmasını öngören tasarıya ana muhalefetteki Sosyalist Parti de destek veriyor.


Tasarının hukuksal bağlayıcılığı yok. Asıl yasa teklifi ise 19 Mayıs'ta hükümet tarafından açıklanacak.


Basına sızan yasa taslağı, sokak da dahil kamusal alanda burka ve çarşaf giyenlerin 150 Euro para cezasına çarptırılmasını öngörüyor.


Tasarının Temmuz'da oylanması bekleniyor.


Fransa'da 2 bin civarında kadının burka ve çarşaf giydiği tahmin ediliyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Necip Hablemitoğlu cinayetinden aranan ve Ukrayna'ya iltica eden Gökhan Bozkır...

Mahkeme, AİHM kararına rağmen Osman Kavala'nın tutukluluğunun devamına karar verdi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24