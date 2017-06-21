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Dünya

Fransa'da otobüs şoförlerinden etekli eylem

Şoförler, sıcak havalar nedeniyle kadın iş arkadaşları gibi etek gitmek istediler

21 Haziran 2017 18:18

Fransa Nantes'te otobüs şoförleri aşırı sıcak havalar nedeniyle kısa şort giymeyi talep etti, reddedilince kararı etek giyerek protesto etti.

Fransa’nın Nantes kentinde otobüs ve tramvay şirketi Semitan'ın şoförlerin sıcak havalar nedeniyle şort giymeyi talep etti. Şoförlerin şort giyme talebinin reddedilmesi üzerine etek giyerek kararı protesto etti. Şoförler, başvurdukları sendikanın öncülüğünde etek giyerek çalıştı.

İHA'nın haberine göre, CFDT Sendika Temsilcisi Gabriel Magner, “Kadın iş arkadaşlarımızın eteği var ancak bizim ona benzer bir şeye iznimiz yok. 2013'ten beri bunun için mücadele veriyoruz ama şirket marka imajını korumak istiyor," dedi.

Araç içerisinde sıcaklığın bazen 50 dereceyi aştığını anlatan temsilci "Zaten zor şartlarda saldırı tehditleri ile yaşıyoruz. Bu isteğimizin kabul edilmesi biraz da olsa rahatlatır bizi" açıklamasını yaptı.
 

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