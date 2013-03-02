Fransa'da Oran-Martz - Leylekyan davasında kazanan Oran Martz oldu

Sırma Onan-Martz Fransa'da Laurent Leylekyan'a açtığı hakaret davasını kazandı. Dava 2008'de Oran-Martz'ın Belediye Başkanı Jean Paul Bret’in, kendisini seçim listesine almak için ‘Ermeni soykırımını tanımayı’ şart koşması üzerine ayrımcılık davası açması üzerine Leylekyan'ın France-Armenie dergisindeki yayımladığı yazı üzerine açılmıştı. Mahkeme Leylekyan'ı 4500 euro ödemeye mahkum etti.

2008’de Lyon-Villeurbane Belediye Meclisi için aday olan Oran-Martz, Belediye Başkanı Jean Paul Bret’in, kendisini seçim listesine almak için ‘Ermeni soykırımını tanımayı’ şart koşması üzerine ayrımcılık davası açmıştı. Dava 2008'de tamamlanmış, ve Oran-Martz davayı kaybetmişti. Leylekyan da bu dava yüzünden Oran-Martz’ı hedef alan bir yazı yazmıştı. Bilimkurgu filmine atfen ‘Martz Attaque’ (Çılgın Marslılar) başlığını atan Leylekyan, ‘soykırımı kabul etmeyen tüm Türklerin insanlığın utancı olduğunu ve toplumdan ayıklanmaları gerektiğini’ söylemişti. Ayrıca Oran-Martz için ‘ Ankara ajanı, inkâr politikası sözcüsü ve insanlık dışı bir figür’ ifadelerini kullanmıştı.