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Dünya
Deutsche Welle

Fransa'da OHAL 1 Kasım'a kadar uzatıldı

Cumhurbaşkanı Macron OHAL'in bir kez daha uzatılmasına karşı

06 Temmuz 2017 21:58

Fransa Ulusal Meclisi'nde yapılan oylamada terörle mücadele amacıya ilan edilen Olağanüstü Hal (OHAL) uygulaması 1 Kasım 2017 tarihine kadar uzatıldı. Ulusal Meclis'teki oylamada 137 milletvekili OHAL'in uzatılmasından yana oy kullanırken, 13 milletvekili karşı çıktı. Parlamento'nun ikinci kanadı Fransa Senatosu salı günü Olağanüstü Hal'in uzatılmasını onaylamıştı.

İçişleri Bakanı: Tehdit sürüyor

Oylamanın ardından açıklama yapan İçişleri Bakanı Gerard Collomb, ülkedeki terör tehdidinin sürdüğünü belirterek, OHAL'in uzatılması kararını savundu. Bu yılın başından beri güvenlik birimlerinin yedi saldırı girişimini ortaya çıkardığını söyleyen İçişleri Bakanı, "Burada kurtarılmış hayatlardan bahsediyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron geçen hafta yaptığı açıklamada OHAL'in son kez uzatılacağı sözünü vermişti. Macron, izleyeceği çizgiyle ilgili olarak Fransa Parlamentosu'nun iki kanadına bilgi verdiği toplantıda, "Fransızlara özgürlüğünü yeniden vereceğim" diye konuşmuştu.

Fransa'da Olağanüstü Hal, 2015 Kasım ayında Paris ve çevresinde düzenlenen, 130 kişinin öldüğü terör saldırılarının ardından ilan edilmişti. 6'ncı kez uzatılan Olağanüstü Hal uygulamasına insan hakları aktivistleri özgürlüklerin sınırlandığı gerekçesiyle karşı çıkıyor.

Fransa'da güvenlik birimleri OHAL kapsamında önlem amacıyla şüphelilerin evlerini arayabiliyor. Güvenlik birimleri şimdiye dek 4 bin 400 kez bu önleme başvurdu. Zanlılara ev hapsi verilebiliyor, hali hazırda 62 zanlıya bu ceza verildi. Fransa İçişleri Bakanlığı'nın verilerine göre ülkede son yıllarda düzenlenen terör saldırılarıda 240 kişi hayatını kaybetti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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