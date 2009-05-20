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Yaşam

Fransa’da öğretim üyelerinin grevi bitiyor

Fransa'daki bazı üniversitelerde öğretim üyelerinin son dört aydır sürdürdüğü grev, yavaş yavaş sona eriyor.

20 Mayıs 2009 03:00

Fransa'daki bazı üniversitelerde öğretim üyelerinin son dört aydır sürdürdüğü grev, yavaş yavaş sona eriyor.

Grevin öncülüğünü yapan Sorbonne Üniversitesi öğretim üyeleri, bugün derslere dönme kararı aldı.

Sorbonne Üniversitesi öğretim üyelerinin bu kararında, taşra üniversitelerindeki meslektaşlarının grevi sona erdirme eğilimi etkili oldu.

Üniversitelerin özelleştirilmesini ve yüksek öğrenimin serbest rekabete açılmasını teşvik eden hükümeti protesto için bazı üniversitelerde öğretim üyeleri son dört aydır derslere girmiyor.

Hükümet, yeterli sayıda bilimsel yayın yapmayan öğretim üyelerinin haklarına da bazı kısıtlamalar getirmek istiyor.

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