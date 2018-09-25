Fransa'da 'maçolukla mücadele' yasası devrede

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından çıkarılan ve erkeğin kadına ıslık çalması, laf atması ve elle sarkıntılık yapmasını suç haline getiren yasa kapsamında ilk hapis cezası verildi.

Fransa'da 'maçolukla mücadele yasası' ya da 'ıslık yasası' diye nitelenen yeni düzenleme uyarınca ilk ceza Paris'in güneyindeki Evry'de kesildi. İş dönüşü saatinde kalabalık bir otobüse binen aşırı alkol almış 30 yaşlarındaki bir erkek, 21 yaşındaki bir kadının kalçalarına şaplak atması ve göğüsleri hakkında müstehcen sözler sarf etmesi sonrası kendisini hapiste buldu.

Olay yerinde 750 Euro’ya varan para cezası

Yeni yasa uyarınca kadına elle sarkıntılığı doğrudan cinsel saldırı sayarak 3 ay hapisle cezalandıran yargıç, kadını aşağılayıcı sözlere de 300 Euro para cezası kesti. Yasa, bu tür olaylarda hemen suç mahallinde 750 Euro’ya varan para cezası kesilmesini de içeriyor.

Adalet Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Fransa'da çok yaygın olan sokakta ve kamusal alanlarda kadına sözlü ve fiziksel tacizi engellemeye yönelik yasası kapsamında, bunun cezalandırılan ilk vaka olduğunu doğruladı.

Kadın bakandan tebrik

Yasada çok emeği olan Cinsiyet Eşitliği Bakanı Marlene Schiappa, Twitter'dan ''Otobüs şoförünün ataklığına ve verilen cezaya bravo'' mesajını paylaştı.

Otobüs şoförünün acil müdahalesiyle saldırgan yakalandı

Zira otobüs şoförü, derhal saldırgana müdahale edip otobüsün kapılarını kapayarak ve polisi çağırarak adamın yakalanmasını sağlamıştı.

İlk ceza, sokaklarda kadınlara bir dizi cinsel saldırıda bulunulduğu bir dönemin ardından geldi.

Fransa'da kadınların yarısından fazlası saldırı mağduru

Paris'te bir kafede oturan adamın yoldan geçen 22 yaşındaki bir kadına laf atması, dönüp sert karşılık veren kadının yakasına yapışıp suratını yumruklamasının güvenlik kamerası görüntüleri, ülkede gündem olmuştu. Bunun üzerine polis 'insan avı' başlatıp ağustos sonunda bir zanlıyı gözaltına almıştı.

BM verilerine göre küresel çapta her üç kız-kadından biri fiziksel ya da cinsel şiddete uğruyor. Fransa'daki son araştırmalar, kadınların yüzde 53'ünün cinsel taciz ya da saldırı mağduru olduğunu söylediğini ortaya koydu.