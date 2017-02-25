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Politika

Fransa'da Le Pen, polise ifade vermeyi reddetti

Marine Le Pen'i, hakkındaki yolsuzluk iddiaları nedeniyle ifadeye çağırılmıştı

25 Şubat 2017 01:11

Fransız polisi, aşırı sağcı Ulusal Cephe (FN) Genel Başkanı Marine Le Pen'i, hakkındaki yolsuzluk iddiaları nedeniyle ifadeye çağırdı. Le Pen'in avukatı, müvekkilinin emniyete ifade vermeye gitmeyi reddettiğini bildirdi.

Le Pen, ekibine Avrupa Birliği (AB) fonlarından yasa dışı ödemeler yapmakla suçlanıyor. Avukatı Rodolphe Bosselut, Le Pen'in polisin çağrısını salı günü Lübnan ziyareti dönüşünde öğrendiğini kaydetti.

Bosselut, müvekkilinin ancak Nisan ve Mayıs'taki cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından ifade vermeyi kabul edeceğini ifade etti:

"Müvekkilim yargının seçim kampanyalarında siyasi bir araca dönüşebileceğini düşünüyor." 

 

Yolsuzluk iddiaları

 

Avrupa Parlamentosu'nda hayali olarak danışman kadrosunda gösterildiği ve bu şekilde maaş aldığı iddia edilen Le Pen'in koruması Thierry Legier ve Le Pen'in yakın arkadaşı Catherine Griset, sorgulanmak üzere gözaltına alınmıştı. Legier, sorgusunun ardından serbest bırakıldı. 

Hakkındaki yolsuzluk iddialarını reddeden 48 yaşındaki aşırı sağcı lider, siyasi bir komplonun kurbanı olduğunu savunuyor.

Kamuoyu araştırma anketleri, Le Pen'in 23 nisan tarihinde cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda birinci gelmesini öngörüyor. Ancak aşırı sağcı liderin, 7 mayıs'ta düzenlenecek ikinci turda, rakiplerinden bağımsız aday Emmanuel Macron veya muhafazakar aday Francois Fillon'a karşı seçimleri kaybetmesine kesin gözüyle bakılıyor.

 

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