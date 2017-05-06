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Dünya
Deutsche Welle

Fransa'da kutuplaşma ve memnuniyetsizlik

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine iki gün kala açıklanan bir kamuoyu araştırması Fransız seçmenine ilişkin ilginç sonuçlar ortaya koyuyor.

06 Mayıs 2017 02:40

Fransa'daki seçmenler arasında ciddi bir kutuplaşma söz konusu ve ülkedeki durumdan memnuniyetsizlik hiçbir Avrupa Birliği üyesinde olmadığı kadar yüksek. Alman Bertelsmann Vakfı’nın Fransa’daki cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turundan iki gün önce yayınladığı kamuoyu araştırmasının sonuçlarını böyle özetlemek mümkün.

Araştırmaya göre, Fransız seçmenlerin yüzde 14'ü kendini aşırı sağcı olarak tanımlarken "aşırı solcuyum" diyenler yüzde 6 oranında. Fransa’daki durumdan memnun olmayanların oranı ise siyasi yelpazenin sağından soluna tüm gruplarda yüzde 80’in üzerinde.

En karamsar seçmen: Merkez sağ

Ülkede gelecek konusunda en karamsar seçmen grubunu merkez sağında yer alanlar oluşturuyor. Merkez sağ seçmeninde Fransa'dan duyulan memnuniyet oranı yüzde 10'da kalıyor.

Bertelsmann Vakfı’nın kamuoyu araştırmasına göre, merkez sağ ve sol seçmenlerin yaklaşık üçte ikisi ülkenin Avrupa Birliği’nde (AB) ve Euro Bölgesi’nde kalmasından yana. Sağcı seçmenin üçte birlik bölümünde ise yüzde 58 Euro’ya, yüzde 63 de AB'ye veda edilmesi isteniyor.

"Uzlaşılmaz cephelere bölünülmesi siyaseti ve toplumu felç edebilir" diyen Vakıf Genel Başkanı Aart De Geus, bir demokraside önemli olanın "birbirine karşı değil, birlikte" davranmak olduğunu vurguladı ve "En yüksek sesle şikayet etmenin değil, en iyi çözüm önerilerini dile getirerek bunları uzlaşma içinde hayata geçirmenin" önemli olduğuna dikkat çekti.

© Deutsche Welle Türkçe

AFP, AÜ/BD

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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