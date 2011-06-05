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Dünya

FRANSA'DA KÜRT KÜLTÜR MERKEZİNDE ARAMA ARNOUVILLE (A.A)

05 Haziran 2011 14:06

-FRANSA'DA KÜRT KÜLTÜR MERKEZİNDE ARAMA ARNOUVILLE (A.A) - 05.06.2011 - Fransa'da, başkent Paris bölgesinde polisin bir "Kürt Kültür Merkezi"nde arama yaptıktan sonra üç kişiyi gözaltına aldığı, bunun üzerine toplanan göstericilerle polis arasında çatışma çıktığı bildirildi. Fransız Haber Ajansının (AFP) bildirdiğine göre, dün yapılan aramanın ardından Paris Savcılığı tarafından açılan bir soruşturma çerçevesinde Paris'in kuzeyindeki Evry'de iki, Arnouville'de ise bir kişi gözaltına alındı. Arama yapılan Arnouville'deki "Kürt Kültür Merkezi"nin başkanı ile bir açıklama yayımlayarak polisin tutumunu eleştiren Fransa Komünist Partisi, burada gözaltına alınan kişinin, terör örgütü PKK'nın Avrupa'daki kasası olarak bilinen Nedim Seven olduğunu açıkladı. Polis ve adli kaynaklar ise bu bilgiyi doğrulamadı. Fransa Komünist Partisi, yayımladığı açıklamada, gözaltına alınanların serbest bırakılmasını istedi. Arnouville'de bir kişinin gözaltına alınmasından sonra bir grubun toplanarak güvenlik güçleriyle çatıştığı, bir polisin hafif yaralandığı ve göstericilerden 10 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Bölgeye ancak takviye güvenlik gücü gönderilmesinden sonra sükunetin sağlandığı belirtildi. Evry'de de iki kişinin gözaltına alınmasından sonra toplanan kalabalık ile güvenlik güçleri arasında çatışma yaşandığı kaydedildi.

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