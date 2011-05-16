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Dünya

FRANSA'DA KURAKLIK ALARMI PARİS (A.A)

16 Mayıs 2011 20:02

-FRANSA'DA KURAKLIK ALARMI PARİS (A.A) - 16.05.2011 - Fransa Çevre Bakanlığı, ülke genelinde 28 bölgenin kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu açıkladı. Bakanlık açıklamasında, mevsim normallerinin altında seyreden yağışlar nedeniyle, kuraklıktan etkilenen bölgelerde tarım mahsullerinin düşük olmasından endişe duyulduğu uyarısı yapıldı. Valilere kuraklık tehlikesine karşı alınacak önlemlerle ilgili bir genelge gönderildiği belirtilen bakanlık açıklamasında, kuraklık sorununu değerlendirmek üzere, ilgili kurumların temsilcilerinin katılımıyla bir görüşme yapılacağı bildirildi. Fransız Meteoroloji İdaresi'nin, önümüzdeki haftalar içinde ülke genelinde fazla yağış öngörmemesinin de tarım sektörünü giderek endişelendirdiği bildirildi. Tarım Bakanı Bruno Le Maire, geçen hafta Fransız çiftçilere yardım yapılması için AB'den talepte bulunmuştu.

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