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Dünya

Fransa'da komünist grup bölündü PARİS (A.A)

23 Ocak 2012 19:16

-Fransa'da komünist grup bölündü PARİS (A.A) - 23.01.2012 - Fransa Senatosu genel kurulunda, 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddialarının inkarını suç sayan yasa teklifinin görüşülmesi sürüyor. Hükümet ve kanunlar komisyonu temsilcisinin ardından, siyasi grup adına konuşmalar başladı. Komünist Grup adına konuşan Isabelle Pasquet, yasa teklifini kişisel olarak desteklediğini söyledi. Pasquet, bununla birlikte kendi siyasi gruplarında bu konudaki görüş ayrılıklarının sürdüğünü belirterek, bazı komünist senatörlerin 'evet' bazılarının 'hayır' oyu vereceğini, bazılarınınsa oylamaya katılmayacağını duyurdu. Komünist grubun, senatoda 21 üyesi bulunuyor.

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