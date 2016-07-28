Fransa'da kilise saldırısını düzenleyen IŞİD militanı Türkiye tarafından iade edilmiş

Fransa'da iki gün önce kiliseye girerek 86 yaşındaki rahibi öldüren IŞİD'linin Türkiye tarafından iade edildiği ancak Fransa'da elektronik kelepçe ile serbest bırakıldığı ortaya çıktı.

IŞİD’in Fransa’nın Normandiya bölgesindeki kilise saldırısında 84 yaşındaki rahibi öldüren kişi 19 yaşındaki Fransız vatandaşı Adil Kermiçe çıktı. Kilise saldırganı IŞİD’linin Türkiye üzerinden Suriye’ye gitmeye çalışırken yakalanıp gönderildiği anlaşıldı. Ancak Kermiçe Türkiye tarafından iade edildikten sonra elektronik kelepçe ile serbest bırakıldığı ortaya çıktı.

Ne olmuştu?

Fransa'nın kuzey kentlerinden Rouen yakınlarındaki Saint Maritime bölgesinde, Saint Etienne de Rouvray Kilisesi'ne 26 Temmuz'da sabah saat 09.45'te, ayin sırasında bıçaklı 2 kişi terör saldırısı düzenledi. Saldırganlar, o anda kilisede bulunan 1 rahip, 2 rahibe ve dua eden 2 kişiyi rehine aldı. Kilisenin önüne çıkarak polise ateş etmeye başlayan saldırganlar polisin açtığı ateşle öldürüldü. Saldırganlar 86 yaşındaki Kilise rahibini ve bir rehineyi boğazını keserek öldürdüler.