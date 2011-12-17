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Çevre

Fransa'da karaya oturan gemiden 220 ton yakıt sızdı

Şiddetli fırtınadan dolayı karaya oturan bir gemi, Fransa’nın kabusu oldu.

17 Aralık 2011 02:00

T24 - Şiddetli fırtınadan dolayı karaya oturan bir gemi, Fransa’nın kabusu oldu. Atlantik kıyısında bir plajda bulunan gemiden 220 ton yakıtın sızdığı ve sahili kirlettiği bildirildi.



Malta bandıralı, “TK Bremen” isimli geminin Fransa’nın kuzeybatı sahilindeki Brittany şehrinde, Erdeven plajının 100 metre açığında karaya oturduğu ifade edildi.
 

Geminin 19 kişilik mürettebatı dün sabah saatlerinde helikopterle kurtarıldı.

 
Morbihan bölgesi yetkililerinden yapılan açıklamada, gemiden yayılan kilometrelerce uzunluğundaki yakıtın plaja doğru ilerlemekte olduğu ifade edildi.
 

Erdevan plajında büyüleyici güzellikte doğal kum tepeleri ve doğal yaşam ortamı bulunuyor. Turistler bu plajı, rüzgarı ve havası için tercih ediyor.
 

Yetkililer yaptıkları açıklamada vatandaşlardan evlerinden çıkmamalarını istedi.



Fırtınalar elektriği de etkiledi


Diğer yandan bölgedeki yoğun rüzgarlar gündelik hayatı da etkiliyor.
 

Fransa’nın elektrik dağıtım şirketi, saatteki hızı 130 kilometreyi bulan rüzgarlar yüzünden 320 bin hanenin elektriksiz kaldığını, birçok bölgede alarm verildiğini duyurdu.
 

Kesintilerin çoğunluğunun Fransa’nın batısında yaşandığı, ancak doğu ve güneydoğuda da yer yer sorunlar olduğu ifade edildi.
 

Fransa tren işletmeleri dairesi SNCF de, Brittany’de yer yer trafiğin durduğunu bildirdi. Noel dolayısıyla okulların tatil olmasının durumu güçleştirdiği ifade edildi.

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