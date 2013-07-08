Fransa'da kadın ölümleri artıyor

Araştırmada, 2011 yılında yeni evlendikleri ya da boşandıkları eşleri tarafından öldürülen kadın sayısının 120 olduğu belirtilerek, bu sayının bir yılda önemli ölçüde arttığına dikkati çekildi.

Aynı araştırma, eşlerini öldüren erkeklerin yüzde 50'sinin alkol ve uyuşturucu aldıktan sonra cinayet işlediğini gösteriyor. Erkeklerin dörtte üçü, eşlerini bıçak veya tabanca ile öldürüyor.

Raporun yayımlanması dolayısıyla ortak açıklama yapan İçişleri Bakanlığı ve Kadın Haklarından Sorumlu Bakanlık, kadına yönelik şiddetin giderilmesi konusunun hükümetin öncelikli hedefi haline geleceğini bildirdi.

Bakanlık araştırmasında ayrıca geçen yıl 26 erkeğin eşleri tarafından öldürüldüğü kaydedildi.