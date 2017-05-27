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Ekonomi

Fransa’da işsizlik tek haneli sayıya indi

Fransa’da işsizlik yüzde 9.6 ile 2012 yılından bu yana en düşük seviyeye düştü

27 Mayıs 2017 20:26

Fransa ulusal istatistik kurumunun açıkladığı verilere göre geçen yılın son çeyreğinde yüzde 10 olan işsizlik bu yılın ilk çeyreğinde tek haneli rakama geriledi.

İlk çeyrekte işsizliğin 115 bin azalmasına karşılık ekonomideki iş gücü hacmi değişmedi. İstihdam oluşumu yüzdesinin aynı kalması işsizliğin yeniden yükselişe geçebileceği kaygısını gündeme getiriyor.

Gençler arasındaki işsizlik oranı ise yüzde 21.9 ile aynı kaldı. Fransa, Euro Bölgesi ülkeleri arasında gençlerdeki en yüksek işsizlik oranına sahip olan ülke.

Fransa’nın yeni cumhurbaşkanı Macron ekonomi üzerinde ‘külfet’ olarak görülen mevcut iş yasasını modernize etmeyi vadediyor.

2012 yılından bu yana düşüşün izlendiği Fransa ekonomisinde büyüme gerçekleşmediği ve mali politikalar zayıf kaldığı için ilerleme kaydedilemiyordu.

Her ne kadar işsizlik azalsa da çalışan yoksul sayısında artış hala devam ediyor.

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