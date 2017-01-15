Fransa'da İsrail-Filistin sorununa çözüm arayışı

Ortadoğu Konferansına 70 civarında ülkeden dışişleri bakanları ve temsilciler katılacak, ancak ne İsrail ne de Filistin temsil edilecek. İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu konferansı Yahudi devletine karşı "hile" yapmakla suçladı.

Trump'ın göreve geldikten sonra kampanyasında söz verdiği gibi Kudüs'ü İsrail'in başkenti yapma planının barış sürecine zarar vermesi bekleniyor. Ortadoğu Konferansı'na ABD'nin de katılacağı bildirildi.

İsrail-Filistin ihtilafının iki devletli çözüm vizyonu çerçevesinde sona erdirilmesi ve bölgede adil, kalıcı ve kapsamlı barışın tesis edilmesine yönelik çabalara ivme verilmesi amacıyla düzenlenecek Ortadoğu Barış Konferansı'nda Türkiye de Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tarafından temsil edilecek.

Konferansta geçen ay BM Güvenlik Konseyi'nde alınan ve İsrail'e Filistin bölgelerinde Yahudi yerleşim yerleri inşa etmeye son vermesi çağrısında bulunan kararın da desteklenmesi bekleniyor. 15 üyeli BM Güvenlik Konseyi'nin 14 üyesi lehte, ABD ise çekimser oy kullanmıştı. Karar, İsrail'in tepkisine yol açmıştı.

Filistin tarafı Fransa'nın bu çabasını desteklerken, yarım asırdan fazla süredir devam eden soruna iki devletli bir çözüm bulunmasını istiyor. Barış süreci 2014 yılından bu yana sekteye uğramıştı.

İki devletli çözüm

Filistin tarafı Trump'ın ABD Başkanı olarak göreve resmen başlamasının ardından yaşanabilecek gelişmeler nedeniyle endişeli. ABD'nin İsrail'deki büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıyacağını söyleyen Trump'ın açıklamalarından rahatsız olan Filistin Özerk Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas, Cumartesi günü Vatikan ziyareti sırasında bunun iki devletli çözüm çabalarının sonunu getireceğini dile getirdi. Filistin yönetimi Katolik dünyasının merkezi Vatikan'da diplomatik temsilcilik açtı.

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry geçen ay İsrail ve Filistin arasındaki sorunun aşılması için iki devletli çözüm çağrısında bulunmuş, İsrail Başbakanı Netanyahu da Kerry'yi sert şekilde eleştirmişti.

Ancak Trump BM'nin kararına hararetle karşı çıkmış ve "Benden daha İsrail yanlısı birisi yoktur" demişti. Trump'ın İsrail büyükelçisi olarak tercih ettiği David Friedman da "İsrail'in ebedi başkenti Kudüs'te" çalışmayı dört gözle beklediğini söylemişti.

Filistin'i şimdiye kadar 130'dan fazla ülke bağımsız devlet olarak tanıdı. Filistin ayrıca 2012 yılında da BM'de ABD'nin itirazlarına rağmen gözlemci ülke statüsü elde etti. Bu statü, Filistin'in uluslararası toplum tarafından da resmi olarak tanınmasını sağladı.

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AFP/DW, SSB/MK