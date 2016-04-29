Fransa'da iş kanunu protestoları; yüzbinlerce insan sokağa çıktı, 124 kişi gözaltında, çok sayıda yaralı var!

Mayıs ayında görüşülmeye başlanacak olan yeni iş kanununu protesto etmek için Fransa'nın Paris, Marsilya ve Nantes gibi büyük şehirlerinde göstericiler sokaklara çıktı. Şiddetli çatışmaların yaşandığı gösterilere sendikalara göre 500 bin kişi katıldı. Fransa genelinde toplam 124 gözaltı gerçekleşti. Polis ve göstericilerde ciddi yaralanmalar oldu.

DHA’dan Gülten Özbey’in haberine göre, Fransa’nın başkenti Paris’te, iş kanunu karşıtları iki ay içinde dördüncü kez sokağa çıktılar. Fransa genelinde yedi sendika gösterilere katıldı. Paris, Marsilya, Nantes şehirlerinde şiddetli çatışmalar yaşandı. Yetkililere göre 170,000, Fransa'nın en büyük işçi konfederasyonu CGT’ye göre 500.000 kişi eylemlere katıldı.

Paris’te Denfert Rochereau Meydanında başlayan Yürüyüş Nation Meydanında son buldu. Yürüyüş güzergâhında Austerlitz istasyonunda göstericilerle ile polis arasında çatışma yaşandı.

Paris'teki Nation Meydanı'na ulaşıldığında ise polis ile göstericiler arasında şiddetli çatışma yaşandı. Göstericiler şişe, cam ve kaldırım taşlarını sökerek polise attı. Polis de yoğun gaz kullandı.

Paris'te polise göre 14.000, sendikalara göre 60.000 kişi gösterilere katıldı. İçişleri Bakanı Bernard Cazeneuve gösterilerde 124 gözaltı işlemi yapıldığını, üçü ağır 24 polisin ise yaralandığını söyledi.

İşçilerin işten çıkarılmalarını kolaylaştıran yeni iş kanunu 3 Mayıs'ta görüşülmeye başlanacak.