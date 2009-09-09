Fransa'da ırkçı vali emekli edildi

Fransa'da ırkçılıkla suçlanan Vali Paul Girot de Langlade, bakanlar kurulu kararıyla re'sen emekli edildi.



Fransa'nın Hint Okyanusundaki sömürgesi La Reunion adasında görevli valinin, ağustos ayında Paris Orly havaalanında bir siyahi güvenlik görevlisine, "Burada sanki Afrika'dayız, sadece siyahlar var" demesi ve görevlinin bunun üzerine resmi şikayette bulunmasının ardından, hakkında İçişleri Bakanlığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.



Bakanlık, daha önce 63 yaşındaki valiye görevden el çektirme kararı almıştı. Bakanlar kurulu kararıyla emekli edilen vali, basına yaptığı açıklamalarda, bir komploya kurban gittiğini iddia etmişti.



