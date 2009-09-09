Fransa'da ırkçı vali emekli edildi

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|Fransa'da ırkçılıkla suçlanan Vali Paul Girot de Langlade,
bakanlar kurulu kararıyla re'sen emekli edildi.
Fransa'nın Hint Okyanusundaki sömürgesi La Reunion adasında
görevli valinin, ağustos ayında Paris Orly havaalanında bir siyahi güvenlik
görevlisine, "Burada sanki Afrika'dayız, sadece siyahlar var" demesi ve
görevlinin bunun üzerine resmi şikayette bulunmasının ardından, hakkında
İçişleri Bakanlığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.
Bakanlık, daha
önce 63 yaşındaki valiye görevden el çektirme kararı almıştı. Bakanlar kurulu
kararıyla emekli edilen vali, basına yaptığı açıklamalarda, bir komploya kurban
gittiğini iddia
etmişti.