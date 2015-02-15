Fransa'da ilk Müslüman partisi

Fransa’da Demokratik Fransız Müslümanlar Birliği (UDMF) adı altında yeni bir parti kuruldu. Parti ilk olarak Mart ayında yapılacak olan yerel seçimlere katılacak.

İspanyol basınında yer alan haberlere göre, UDMF’nin parti programında Türkiye ile ilgili cümleler de var. Türkiye’nin AB’ye tam üyeliğine destek veren parti, Avrupa Hristiyanlarına da Türkiye ile ilgili ön yargıları kırması çağrısı yapıyor. Parti programında Filistin davası ise önemli bir yer tutuyor. Avrupalılara Filistin davasına sahip çıkılması isteniyor.

DHA'da yer alan habere göre, Demokratik Fransız Müslümanlar Birliği (UDMF) Genel Başkanı Emir Megharbi , partilerinin Almanya Başbakanı Angela Merkel’in başında bulunduğu Hıristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) ve Fransız Hiristiyan Demokrat Partisi (PCD) ile aynı olduğuna dikkat çekti. Megharbi siyaset yapmanın kutsal bir görev olduğunu vurgulayarak seçmenlere Allah için kendilerine oy vermelerini talep etti. UDMF’nin tüm Fransa genelinde 8.000 kişi ile örgütlendiği açıklandı.