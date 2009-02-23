Fransa’da iki banka birleşiyor

Fransada "Caisse d'Epargne" ve "Banques Populaires" bankaları ortaklık kararı aldı. Devlet yeni ortaklığa 2,5 ile 5 Milyar euro arası kredi verecek.



Fransa Maliye ve Ekonomi Bakanı Christine Lagarde, "Caisse d'Epargne" ve "Banques Populaires" bankalarının birleşeceğini teyit etti. Fransız bakan, devletin yeni ortaklığa 2,5 ile 5 Milyar euro arasında taze kredi vereceğini söyledi.



Europe-1 radyo kanalının sorularını yanıtlayan Fransız bakan, iki bankanın birleşmesini "akıllı bir evlilik" olarak niteledi ve iki bankanın birleşme işlemlerini tamamlamak için bir yapı oluşturulacağını belirtti. Devletin yeni banka yönetimi üzerindeki rolünün önümüzdeki günlerde

açıklık kazanacağını kaydeden Fransız bakan, "Kamunun parasını bankacılık sistemine koyduğumuzda, bunu nasıl olacağını bilmemiz gerekir" diyerek, devletin yeni bankanın yönetim kurulunda temsil edileceğinin de sinyalini verdi.



Başbakan Francois Fillon ise konu ile ilgili yaptığı açıklamada, birleşmenin koşullarının perşembe günü açıklık kazanacağını söyledi. Fransa'da iki bankanın birleşmesi uzun zamandır gündemdeydi. Uzmanlar, son mali krizin, bu birleşmeyi hızlandırdığı yorumunu yapıyor.



Yeni bankanın, 480 milyar Avro tasarruf mevduatı ve 6 milyon müşterisi olması bekleniyor.



