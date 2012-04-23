Fransa seçimlerinde zafer üçüncü olan aşırı sağın!

Fransa'da Hollande'ın yarışı önde bitirdiği Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda, aşırı sağcı aday Marine Le Pen oylarını önemli ölçüde artırdı.
Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunu sosyalist aday Francois Hollande önde bitirdi. Resmi olmayan sonuçlara göre, Francois Hollande yüzde 28.6, Nicolas Sarkozy yüzde 27 oy alarak ikinci tura kaldı.
Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turuna katılım oranı yüzde 80'in üzerinde gerçekleşti. 2007'deki seçimlerde katılım yüzde 83.77 oranında olmuştu.
Le Pen sürprizi
İlk turun ardından Francois Hollande ve Nicolas Sarkozy ikinci tura kaldı. Yarışı üçüncü sırada bitiren aşırı sağcı Marine Le Pen ikinci tura kalamamasına rağmen oyları önemli oranda arttı.
Resmi olmayan sonuçlara göre Hollande 28.6, Nicolas Sarkozy yüzde 27 oy, Le Pen yüzde 19.9 oranında oy aldı.
Radikal sol aday Jean-Luc Melenchon yüzde 10.8, merkez sağdan François Bayrou yüzde 8.5 oranında oy aldı.
Seçimlere toplam 10 aday katıldı.
Fransa'da yaklaşık 45 milyon kayıtlı seçmen bulunuyor.
Seçimlerin ikinci turu 6 Mayıs'ta yapılacak. Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçimleri beş yılda bir düzenleniyor.
BM Güvenlik Konseyi daimi üyesi Fransa Avrupa'nın ikinci, dünyanın beşinci büyük ekonomisine sahip.
Son kamuoyu yoklamaları Hollande'ın ikinci turda Sarkozy'ye önemli bir üstünlük sağlayacağını gösteriyor.
Sosyalistler, Francois Mitterrand'dan bu yana son üç dönemdir Elysee Sarayı seçimlerini merkez sağ karşısında kaybediyor.