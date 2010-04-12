Fransa'da helal-burger tartışması

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“Quick” adındaki fast-food restoranında sipariş ettiği sandviçini büyük bir keyifle yiyen Malek, “nihayet vicdan azabı çekmeden hamburger yiyebileceğimiz bir yer var” diyor. Melek, “Bu çok iyi bir şey. En azından bunun benim yaşadığım bölge için iyi bir işaret olduğunu söyleyebilirim. Müslümanlara karşı daha açık hale geliyorlar” şeklinde konuşuyor.



"Talebe göre arz"



Restoranın bulunduğu Roubaix, Fransa’nın kuzeyinde, Belçika sınırı yakınlarında bir kent. Fransa’da sanayinin beşiği olarak da adlandırılabilecek bu bölge 1960’lı yıllardan bu yana özellikle Mağrip ülkelerinden büyük göç alıyor. Fas, Tunus gibi ülkelerden gelen çok sayıda Müslüman göçmen, yaşamını burada sürdürüyor. İşte bu göçmenler, kentlerinde İslamî usullere uygun şekilde kesilmiş etlerle hazırlanan hamburgerleri yiyebilecekleri bir yer olmasından dolayı çok mutlu. Abil, işletmenin helal gıdalara yönelmesinin gayet mantıklı bir adım olduğu görüşünde. Abil, “Müşterilerin çoğunluğu helal gıda tüketmek istiyorsa, işletmenin bu talebe karşılık vererek bu tür gıdaları arz etmek istemesi çok mantıklıdır" diyor.



Alkol yok, domuz eti menüden çıkarılmış





Uygulamayı başlatan “Quick” adlı fast-food zincirinin Fransa’da toplam 360 şubesi var. Bunlardan sekizinde artık sadece “helal” gıdalar tüketicilere sunuluyor.





Söz konusu restoranlarda İslamî usullere uygun kesim yapan kasaplardan alınan et kullanılıyor, alkol satılmıyor. İçinde domuz eti bulunan ürünler de menüden çıkarılmış.





Roubaix Belediye Başkanı Sosyalist Parti üyesi Rene Vandierendonck, bu uygulamanın Müslüman olmayanlara yönelik bir ayrımcılık olduğu görüşünde. Vandierendonck, “Müslüman olmayanların ayrımcılığa uğramamasına özen gösterilmeli. Oysa bu restoran zincirinde sadece helal ürünlerin arz edilmesi yoluyla ayrımcılık yapılıyor. Helal ürünlerin de aralarında bulunduğu tüm ürünler satışa sunuluyor olsaydı, kabul edilebilirdi" şeklinde konuşuyor.



Tartışmalar çeşitli



Kamuya ait bir mali kuruma bağlı olan restoran zinciri “Quick” ise “helal gıda” uygulamasının, şirket özgürlükleri çerçevesinde değerlendirilmesini istiyor. Uygulama, Fransa’da liberallerin ve Yeşillerin de desteğini alıyor. Yeşiller’den Daniel Cohn-Bendit, “Fransa'da yalnızca Yahudi inancına uygun gıdalar satan çok sayıda market var” diyor.



Laik bir ülke olan Fransa’da Müslüman göçmenlerle ülke hayatına giren pek çok konu tartışmalara yol açıyor. Sosyalist Philippe Le Breton şöyle konuşuyor: “Bir kadının kamuya açık alanda burkayla yürüyüp yürüyemeyeceğine ilişkin tartışmaya ve şimdi de helal-burgerle ilgili tartışmaya da bakınca, bizim laik bir ülke olduğumuzu hatırlatma ihtiyacı duyuyorum.”