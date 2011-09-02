-Fransa'da grevler başlıyor PARİS (A.A) - 02.09.2011 - Fransa'da yaz tatilinin ardından, işçiler, hükümetin ''kemer sıkma'' projelerini protesto etmek için 11 Ekim Salı günü ülke ülke genelinde genel greve gidecek. Beş büyük işçi sendikasının çağrısıyla düzenlenecek genel grev dolayısıyla, başta başkent Paris olmak üzere büyük kentlerde gösteri yürüyüşü düzenlenecek. Ülkenin en büyük işçi sendikaları konfederasyonu ''CGT'' genel sekreteri Bernard Thibault, genel greve katılımın yoğun olmasını beklediklerini söyledi. Fransa'da hükümet giderek artan bütçe açıklarını kapatmak için ekonomik alanda ''kemer sıkma'' politikası izleme yoluna gidiyor. Önce emeklilik yaşını yükselten hükümet, kamu çalışanların sayısını düşürmek ve vergileri artırmak için çalışıyor.