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Ekonomi

Fransa'da greve katılım yoğun oldu

Fransa'da kamu ve özel sektör çalışanlarının hükümeti protesto için düzenlediği genel grevde 200'ün üzerinde gösteri yürüyüşü yapıldı

20 Mart 2009 02:00

Fransa'da kamu ve özel sektör çalışanları, hükümetin sosyal ve ekonomik politikalarını protesto etmek için bugün genel greve giderken, ülke genelinde 200'ün üzerinde gösteri yürüyüşü düzenlendi.

Başkent Paris'teki gösteriye polise göre 85 bin, işçi sendikalarına göre 350 bin kişi katıldı. Sendika temsilcilerine göre, ülke genelinde protesto gösterilerine katılanlarını sayısı 2 ile 3 milyon arasında.

Genel grev dolayısıyla demir, hava ve kara yollarında ulaşımın aksadığı belirtilirken, ilk ve orta dereceli okullarda öğretmenlerin de greve katılmasıyla, bazı okulların tatil edildiği bildirildi.

Sekiz büyük sendikanın yaptığı çağrıya, posta idaresi çalışanları, bankacılar, otomobil sektörü işçileri, elektrik idaresi çalışanları, devlet dairelerinde çalışanlar ve liman işçileri katılıyor.

Elektrik idaresi çalışanlarının bazı bölgelerde, protestolarını dile getirebilmek için elektrik dağıtımında kesintiye gittikleri, liman işçilerinin de, barikatlar oluşturarak deniz taşımacılığını engelledikleri gelen haberler arasında.

Bu arada, tiyatro, opera, bale, konser ve diğer sanatsal faaliyetlerin de büyük ölçüde iptal edilmesi bekleniyor.

Bir kamuoyu yoklamasına göre, Fransızların yüzde 75'i bugünkü genel greve destek veriyor.

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