-FRANSA'DA GREV ULAŞIMI FELCE UĞRATTI PARİS (A.A) - 12.10.2010 - Fransa'da hükümetin emeklilik reformunu protesto eden işçi ve memurlar bir günlük genel greve gitti. Genel grev nedeniyle, demiryolları ile havayolları ulaşımı felce uğradı. Fransız Sivil Havacılık İdaresi, genel grev yüzünden başkent Paris'teki uçak seferlerinin önemli ölçüde aksadığını duyurdu. Havacılık İdaresi, Orly havaalanındaki tarifeli seferlerinin yüzde 50, Roissy havaalanındaki seferlerinse yüzde 30 oranında iptal edildiğini açıkladı. Fransa genelinde, tarifeli hızlı tren seferlerinin üçte biri iptal edildi. Grevden Fransa'dan Belçika ve İngiltere'ye yapılan tren seferleri etkilenmedi, ancak Almanya ve İsviçre'ye yapılan tarifeli ortalama 10 tren seferinden 8'i iptal edildi. Greve, öğretmenlerin yanı sıra lise öğrencileri de destek veriyor. Eğitim Bakanlığı, ülke genelinde 4.300 liseden 300'ünde lise talebelerinin boykota gittiğini duyurdu. Posta çalışanları, elektrik ve gaz idaresi işçileri ve sağlık sektörü çalışanları da greve yoğun destek verenler arasında yer alıyor. Yine bazı liman kentlerinde, liman işçilerinin greve katılması yüzünden deniz ulaşımın da aksadığı bildirildi. -GÖSTERİLER- Grevlerle birlikte, başta başkent Paris olmak üzere ülke genelinde düzenlenecek gösteri ve yürüyüşlerde de hükümet protesto edilecek. Sendikalar, ülke genelinde 242 gösteri yürüyüşünün düzenlendiğini açıkladı. Fransa'da son kamuoyu yoklaması, seçmenlerin yüzde 69'unun genel greve destek verdiğini ortaya koyuyor. Sendikaların büyük tepkisini çeken ve Mecliste kabul edilen yasa tasarısı, Senato Genel Kurulunda oylanacak. Senato, söz konusu yasa tasarısının emeklilik yaşının 60'dan 62'ye çıkartılmasını öngören maddesini cuma günü kabul etmişti. Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, sendikaların tepkilerinin giderek artması üzerine, geçen hafta emeklilik reformunda rötuş yapmak zorunda kalmıştı. Sarkozy, çocuk bakmak için işlerine bir süre ara vermek zorunda kalan anneler ve özürlü aile bireyleri için yine çalışma hayatına ara verenlerin emeklilik reformundan daha az etkilenmeleri için reform paketinde değişiklik yapılmasını kararlaştırmıştı. Çalışma Bakanlığı, mecliste kabul edilen ve yasalaşması için Senatonun onayı gereken tasarı için iki değişiklik önergesi sunmuştu. Söz konusu değişiklik önergesi, devlete 3,4 milyar avroya mal olacak. İş hayatındaki 3 çocuk sahibi yaklaşık 130 bin annenin söz konusu değişiklikten yararlanması bekleniyor. Emeklilik reformu, 2018 yılına kadar emeklilik yaşının 60'dan 62'ye, 2023 yılına kadarsa 65'den 67'ye çıkartılmasını öngörüyor. Hükümet bütçe açıklarını gerekçe göstererek tasarının yasalaşmasını istiyor. Hükümet, önümüzdeki 20 yıl içinde sosyal güvelik sisteminin iflas etmemesi için 70 milyar avro tutarında kaynak yaratılması gerektiğini düşünüyor.