-FRANSA'DA GREV BÜYÜYOR PARİS (A.A) - 14.10.2010 - Fransa'da hükümetin emeklilik reformuna karşı çıkan demiryolu işçilerinin ve petrol rafinelerinde çalışanların grevi sürüyor. Fransa'da çalışanların eylemlerine destek vermek için lise öğrencileri de seferber oldu. Demiryolu ulaşımı ülke genelinde olumsuz etkilenirken, rafinelerdeki grevlerin uzaması halinde önümüzdeki günlerde yakıt sıkıntısı çekilmesinden endişe ediliyor. Ülkedeki toplam 12 petrol rafinesinden 9'unda, işçilerin engelleme eylemi sürüyor. Fransa Ulaştırma Bakanı Dominique Bussereau, ''ülkedeki yakıt stokunun yeterli olduğunu'' belirtti ve sürücüleri, ''paniğe kapılarak, benzin istasyonlana akın etmemeleri'' konusunda uyardı. Rafinelerdeki grevler yüzünden, sürücülerin daha fazla yakıt alma girişimleri, ülke genelinde, petrol istasyonlarının aşırı talep dolayısıyla daha şimdiden sıkıntılar yaşamaya başlamasına yol açtı. Fransa'da iki aylık yakıt stoku bulunduğunu belirten yetkililer, buna rağmen grevin uzamasının yaratacağı sorunlara dikkat çekiyor. -LİSELERDE EYLEMLER ARTIYOR- Fransa'da çalışanların eylemlerine destek vermek için lise öğrencileri de seferber oldu. Ülkedeki 4 bin 300 liseden 500'ünün, reformlara karşı eylemler düzenlediği ve boykotta olan lise sayısının 250'ye ulaştığı bildirildi. Önceki günkü genel grevin dışında ülke genelinde düzenlenen gösterilere, sendikalara göre 3,5 milyon, Fransa İçişleri Bakanlığı'na göre 1,2 milyon kişi katılmıştı. Sendikaların büyük tepkisini çeken ve Mecliste kabul edilen yasa tasarısı, emeklilik yaşının 60'tan 62'ye çıkartılmasını öngörüyor. Bütçe açıklarını gerekçe göstererek tasarının yasalaşmasını isteyen hükümet, önümüzdeki 20 yıl içinde sosyal güvenlik sisteminin iflas etmemesi için 70 milyar avro tutarında kaynak yaratılması gerektiğini savunuyor.