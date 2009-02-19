Fransa'da gol sesi çıkmadı

MAÇTAN DAKİKALAR

Ligde zor günler geçiren Galatasaray, UEFA Kupası 3. tur ilk maçında Fransa'nın Bordeaux takımıyla Chaban Delmas Stadı'nda karşılaştı.Karşılaşmaya hızlı başlayan taraf ev sahibi Bordeaux oldu. Wendel ve Gourcuff'un kaleye uzak mesafeden yaptığı sert vuruşlarla sonuca gitmek isteyen Fransa temsilcisi, De Sanchis'i aşmayı başaramadı.Baros ile rakip kalede pozisyon üretmeye çalışan Galatasaray, Ayhan'ın sol taraftan yaptığı ortada ceza sahası içinde topla buluşan Kewell ile gole çok yaklaştı; ancak Avustralyalı oyuncunun vuruşunda top kaleci Rame'nin ayağına çarparak kornere gitti.İlk yarıda başka önemli gol pozisyonu yaşanmazken, soyunma odasına golsüz eşitlikle gidildi.Seyircisi önünde oynadığı karşılaşmayı kazanarak rövanş maçı öncesinde avantaj yakalamak isteyen Bordeaux, ikinci yarıya da hızlı girdi.Fransız ekibinin ilk dakikalardaki baskısını atlatmayı bilen Galatasaray, kendi yarı alanından hızlı çıkarak rakip kalede gol aradı.75. dakikadan itibaren Bordeaux'nun kalesine daha etkili gelmeye başlayan sarı-kırmızılılar, son vuruşlarda başarılı olamadı.Fransız temsilcisi de yakaladığı fırsatları gole çeviremeyince, maç başladığı gibi 0-0 eşitlikle sona erdi.Hangi takımın bir üst tura yükseleceğini belirleyecek olan rövanş maçı ise, 26 Şubat'ta Ali Sami Yen Stadı'nda oynanacak.Stat: Chaban DelmatHakemler: Claudio Circhetta, Matthias Arnet, Manuel Navarro (İsviçre)Girondins de Bordeaux: Rame, Placente, Diawara, Henrique, Jurietti, Diarra, Jussie, Cavenaghi, Gourcuff, Wendel, ChamakhGalatasaray: De Sanctis, Servet, Meira, Mehmet Topal, Emre, Barış, Ayhan, Arda, Lincoln, Kewell, BarosSarı kartlar: Dk. 25 Baros (Galatasaray), Dk. 40 Henrique (Girondins de Bordeaux)5.Dakikada Gourcuff'un ceza çizgisi üzerinden attığı sert şutta top az farkla auta çıktı.6.Dakikada Gourcuff'un sol kanattan ortaladığı topa ceza alanı içerisinde iyi yükselen Placente kafayı vurdu. Kaleci De Sanctis'in müdahalesiyle top üst direğe çarparak Ayhan'ın önünde kaldı ve bu futbolcu tehlikeyi uzaklaştırdı.17.Dakikada Ayhan'ın sol kanattan ceza alanına girerken yaptığı ortada Kewell kaleci Rame ile karşı karşıya kaldı. Ağlara gitmekte olan meşin yuvarlağı Rame ayaklarıyla son anda önledi.Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 beraberlikle tamamlandı.