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Spor

Fransa’da gol düellosu

18 Eylül 2008 03:00

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Gecenin en zevkli karşılaşmalarından birisi Lyon - Fiorentina arasında oynandı. Mor Menekşeler ilk yarıyı 2-0 önde kapatsa da ikinci yarı toparlanan Lyon bulduğu iki golle beraberliği sağlamayı başardı.

Fransız ve İtalyan ekiplerin mücadelesi belki de gecenin en güzel maçıydı. Fiorentina Gilardino’nun 11. ve 42’inci dakikalarda attığı gollerle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.


Lyon ikinci yarıda kendisine geldi ve kelimenin tam anlamıyla Fiorentina’yı sahadan sildi. Ancak Fiorentina savunması 73’e kadar Lyon’un baskısına dayandı. Fakat 73’te sahneye çıkan Piquionne durumu 2-1’e getirdi. Bu dakikadan sonra daha da fazla saldıran Lyon 86’da Benzema’yla skoru eşitledi. Kalan son birkaç dakikada Lyon galibiyet golünü aramaya çalıştı ancak bunda başarılı olamayınca maç 2-2 sona erdi.

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