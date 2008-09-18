Fransa’da gol düellosu

Fransız ve İtalyan ekiplerin mücadelesi belki de gecenin en güzel maçıydı. Fiorentina Gilardino’nun 11. ve 42’inci dakikalarda attığı gollerle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.Lyon ikinci yarıda kendisine geldi ve kelimenin tam anlamıyla Fiorentina’yı sahadan sildi. Ancak Fiorentina savunması 73’e kadar Lyon’un baskısına dayandı. Fakat 73’te sahneye çıkan Piquionne durumu 2-1’e getirdi. Bu dakikadan sonra daha da fazla saldıran Lyon 86’da Benzema’yla skoru eşitledi. Kalan son birkaç dakikada Lyon galibiyet golünü aramaya çalıştı ancak bunda başarılı olamayınca maç 2-2 sona erdi.