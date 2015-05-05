Fransa’da 'gizli servis' yasası mecliste

Fransa Ulusal Meclisi'nde bugün öğleden sonra, gizli servislerin işleyişini düzenleyen

yeni bir yasa oylamaya sunulacak. Terörle mücadele konusunda istihbarat birimlerine

kapsamlı yetkiler tanıyan yasanın mecliste çoğunluğun desteğini alarak kabul edilmesi

bekleniyor.

Yasada, terör şüphelilerinin internet ve telefon iletişimlerinin yargıç kararı olmadan

izlenebilmesi de öngörülüyor.

Yasaya eleştirel yaklaşanlar, yasanın istihbarat teşkilatlarına çok fazla yetki ve erk

tanıdığını, bu sayede Fransız halkının

gözetlenebilmesine fırsat verdiğini savunuyor.

Hükümet ise bu suçlamaları reddediyor.

Yasa üzerindeki çalışmalar ocak ayında radikal İslamcı militanlar tarafından Charlie

Hebdo dergisine düzenlenen ve 17 kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırılar sonrasında

başlamıştı.