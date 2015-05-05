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Dünya
Deutsche Welle

Fransa’da 'gizli servis' yasası mecliste

Fransa Ulusal Meclisi’nde bugün gizli servislerin işleyişinde kapsamlı reformlar öngören tartışmalı yasa oylanacak.

05 Mayıs 2015 13:41

Fransa Ulusal Meclisi'nde bugün öğleden sonra, gizli servislerin işleyişini düzenleyen
yeni bir yasa oylamaya sunulacak. Terörle mücadele konusunda istihbarat birimlerine
kapsamlı yetkiler tanıyan yasanın mecliste çoğunluğun desteğini alarak kabul edilmesi
bekleniyor.

Yasada, terör şüphelilerinin internet ve telefon iletişimlerinin yargıç kararı olmadan
izlenebilmesi de öngörülüyor.

Yasaya eleştirel yaklaşanlar, yasanın istihbarat teşkilatlarına çok fazla yetki ve erk
tanıdığını, bu sayede Fransız halkının
gözetlenebilmesine fırsat verdiğini savunuyor.
Hükümet ise bu suçlamaları reddediyor.

Yasa üzerindeki çalışmalar ocak ayında radikal İslamcı militanlar tarafından Charlie
Hebdo dergisine düzenlenen ve 17 kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırılar sonrasında
başlamıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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Fransa Ulusal MeclisiUlusal MeclisiFransızCharlie HebdoDeutsche Welle Türkçe dpa/DW/BÖ/HS

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