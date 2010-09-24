-FRANSA'DA GENEL GREVLERE DEVAM PARàS AA- 23.09.2010 - Fransa'da işçi sendikaları, emeklilik reformu konusunda hükümetin geri adım atmaması üzerine, gelecek ay da genel grev ve toplu protesto eylemlerine devam etme kararı aldı. Sendikalar, bugün Paris yakınlarında yaptıkları toplantının ardından, 2 ekim tarihinde toplu protesto gösterisi, 12 ekim tarihinde de bir günlük genel greve gitmeyi kararlaştırdı. Fransa'da işçi ve memurlar, hükümetin sunduğu emeklilik reform paketini protesto etmek için dün genel greve gitmiş ve başta başkent Paris olmak üzere büyük kentlerde protesto gösterileri düzenlemişti. Grev, özellikle ulaşımının felce uğramasına yol açmıştı. Mecliste yoğun tartışmalardan sonra geçen hafta kabul edilen reform paketinin en önemli bölümünü, emeklilik yaşının 60'dan 62'ye çıkartılması oluşturuyor. Hükümet, bütçe açıklarını gerekçe göstererek, tasarını yasalaşmasını istiyor. Hükümet, önümüzdeki 20 yıl içinde sosyal güvelik siteminin iflas etmemesi için 70 milyar avro tutarında kaynak yaratılması gerektiğini düşünüyor. Tasarının yasalaşması için Senato'nun da onayı gerekiyor. Senato, ekim ayı başında tasarıyı tartışmaya başlayacak.